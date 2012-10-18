Місія можлива: повернути півтора мільйона гривень

Працівники податкової міліції податкової служби ДПС у Вінницькій області порушили кримінальну справу проти керівників одного з вінницьких підприємств за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Про це повідомив Відділ взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Вінницької ОДПІ.

Фігуранти справи, аби покращити фінансовий стан свого підприємства, що спеціалізувалося на оптовій торгівлі різними видами палива, здійснили аферу, а саме, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на суму у 718 тис. грн. та ухилилися від сплати податку на прибуток на суму близько 900 тис. грн. Ця оборудка стала можливою за рахунок іншого підприємства, зареєстрованого у м. Києві, що нібито спеціалізувалося на страховій діяльності.

У ході дослідчої перевірки виявилося, що ніяких господарських операцій між собою підприємства насправді не проводили: столичний бізнес-партнер виявився фірмою-фантомом. Однак суворою реальністю для вінницьких бізнесменів залишилося відшкодування збитків, нанесених державі, у сумі понад 1,6 млн. грн.

Зловмисникам не уникнути відповідальності – слідство триває, кримінальна справа невдовзі буде направлена до суду. В даній ситуації врятувати від судимості порушників здатне лише повне відшкодування завданих державі збитків.

