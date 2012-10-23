"Запорожець" вбив свого водія

22 жовтня о 16.20 год, біля села Ярове Шаргородського району 33-річний водій автомобіля "ЗАЗ-968 М" з селища Шпиків Тульчинського району, не справився з керуванням та перекинувся.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції Вінницької області.

Внаслідок ДТП, з діагнозом закрита чеперно-мозкова травма, забій головного мозку чоловіка доставили у районну лікарню Томашполя. Там під час надання медичної допомоги він помер.