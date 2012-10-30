Лідер Партії Регіонів зустрівся із Домбровським (оновлено)

Сьогодні, 30 жовтня, близько 13.00, у приміщенні Вінницької облдержадміністрації відбулася зустріч екс-губернатора, кандидата у народні депутати України по округу №11 (самовисування) Олександра Домбровського із нині діючим головою Вінницької ОДА, лідером обласної організації Партії регіонів Миколою Джигою.

Про це повідомили УНІАН-Вінниччині працівники Вінницької ОДА.

Зустріч тривала більше години.

Керівник прес-служби Олександра Домбровського Світлана Вишневська, повідомила, що під час зустрічі Олександр Георгійович повідомив Джизі про ситуцію фальсифікації підрахунку голосів на окрузі №11. Раніше таку інформацію отримав Вінницький міський голова Володимир Гройсман.

- Олександр Домбровський стурбований тим, що такі факти можуть стати причиною відміни результатів голосування по виборчому округу №11 і тим, що вперше за останні 12 років Вінниця може опинитися в епіцентрі скандалу, пов‘язаного з виборами, - каже Світлана Вишневська.

Нагадаємо, що на окрузі №11, де балотується Олександр Домбровський, відбувається найзапекліша боротьба за депутатський мандат. Станом на 14.00 30 жовтня, згідно даних сайта ЦВК, тут оброблено лише 53% протоколів. На даний момент із незначним відривом перемагає кандидатка від Об’єднаної Опозиції Наталія Солейко. В ніч із 29 на 30 жовтня на території ОВК №11 розгорнулися майже бойові дії.

За повідомленням кореспондента УНІАН-Вінниччина, який перебував на місці подій, невідомі молоді люди намагалися спровокувати скандал на окружкомі, було застосовано сльозогінний газ. За словами голови ОВК Сергія Сітарського (представник Об’єднаної Опозиції) були вжиті всі заходи задля уникнення фальсифікації протоколів.