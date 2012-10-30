Сітарський пояснив, чому так повільно рахують бюлетені

Станом на 17 годину по виборчому округу №11 пораховано лише 55,45% голосів, при 87% по області.

Про це повідомляє сайт ЦВК.

УНІАН зателефонував голові окружної виборчої комісії Сергію Сітарському з питанням, чому так повільно рахуються голоси?

- Ми не сидимо без роботи, - говорить УНІАНу Сергій Сітарський. - Постійно йде прийом протоколів. Однак впливає людський фактор, втома та деякі недопрацювання процесу. Також дуже вплинув на нашу роботу нічний інцидент. А зранку коли, ті члени ОВК, які виспались, відпочили і поїли та прийшли на дільницю, вони поставили під сумнів нашу нічну роботу. Вимагають перерахування голосів. Це також частково уповільнило роботу,

Сергій Сітарський сказав, що на той час, коли голови дільничних комісій, які вже другу добу стоять у черзі, щоб сдати протоколи, йшли на ніч відпочивати, вони здавали мішки з бюлетенями на зберігання правоохоронцям у закриту машину, Машина чергує біля окружкому цілодобово.