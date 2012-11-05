Президент нагородив двох вінницьких жінок

Матір дитбудинку і заступницю губернатора

Янукович видав державні нагороди матері-виховательці дитбудинку та заступниці губернатора Вінниччини 3 листопада президент України Віктор Янукович підписав Указ Про відзначення державними нагородами України працівників соціальної сфери. «За вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, забезпечення прав дітей і непрацездатних громадян похилого віку, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівника соціальної сфери», - про це йдеться в Указі № 628/2012. Указом президента орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу - Людмилу Стьопіну. Почесне звання «Заслужений працівник соціальної сфери України» присвоєно Любові Спірідоновій - заступникові голови Вінницької обласної державної адміністрації

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