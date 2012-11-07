24-річний водій їздив з підробними документами

6 листопада працівники ДПС у Вінниці по вул. Київській при виїзді з заправки «ЛУКОІЛ» зупинили автомобіль «АУДІ А-6». За кермом був 24-річний вінничанин. Під час перевірки документів було виявлено свідоцтво про реєстрацію з явними ознаками підробки.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

Вилучене направлено на дослідження у НДЕКЦ УМВС України у Вінницькій області..