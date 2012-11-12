Американці допомагатимуть вінничанам «вибивати» борги по зарплаті

Вінницька обласна незалежна профспілка «Трудящі» презентувала проект «Захист прав мешканців Вінницької області на отримання заробітної плати за свою роботу». Проект реалізується за підтримки міжнародного фонду «Відродження».

В найближчі півроку працівники профспілки «Трудящі» навчатимуть на спеціальних семінарах робітників вінницьких підприємств знати свої трудові права та вчасно отримувати заробітну плату. Адже зарплатних боржників на Вінниччині чимало. За даними облдержадміністрації вони завинили людям більше 13,4 млн.грн.

- Серед боржників 25 економічно активних підприємства, 43 банкрути і 10 економічно неактивних, - говорить голова профспілки «Трудящі» у Вінницькій області Ігор Попенко. - У рамках проекту ми відвідаємо усі ці підприємства та з‘ясуємо причини невиплати зарплат. Робітникам розважимо їх можливості захисту своїх прав.

Також незалежна профспілка створить «чорний список» підприємств-боржників. Обіцяють оприлюднити їх у ЗМІ.

- Кожне підприємство індивідуальне у свої боргах,- продовжує тему юрист профспілки Андрій Бондаренко. – Наприклад, на Турбівському машзаводі борги сягають 1 млн 585 тисяч гривень. Але підприємство зареєстровано у Києві. Так що ці цифри не фігурують у звітах вінницьких чиновників. Так само вони не відображаються у Києві. І про ситуацію ніхто, окрім самих робітників, не знає.

Працівники профспілки уже відправили 25 позовів до суду про стягнення заробітної плати.

- При Вінницькій ОДА створена тимчасова комісія з питань погашення заборгованої зарплати, - каже Ігор Попенко. – але юридичного впливу на керівників вона не має. Лише голова комісії Іван Мовчан може застосувати свій адмінважель, стукнути по столу і примусити керівників-боржників щось робити. У нас же діятиме саме юридичний захист.

Голова розповів, що силами профспілки вони вже повернули 535 тисяч гривень заборгованої зарплати працівникам Красносільського спиртзаводу, 580 тисяч гривень - робітникам Гайсинського спирзаводу, 22 тисяч гривень - Кирнасівському цукрозаводу. Також чоловік який отримав інвалідність на підприємстві і був звільний з боргом у 25 тисяч за допомогою профспілки отримав 50 тисяч гривень.

Довідка.

Вінницька обласна організація Всеукраїнської незалежної профспілки «Трудящі» створена з метою відстоювання трудових прав працівників Вінницької області. Основним напрямком діяльності є збереження робочих місць, контроль за виплатою заробітної плати, відстоювання трудових прав своїх членів, проведення роз’яснювальної роботи.

