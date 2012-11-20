Вже відомо скільки коштуватимуть вінницькі ялинки

Ціни на ялинки залишаться, у порівнянні з минулим роком, майже незмінними: від 50 грн за найменше деревце і близько 300 грн за сосни від двох метрів, повідомляє Вінниця‘ОК.

Подорожчають на 5 грн тільки найбільші “лісові красуні”. У масовому продажі новорічні дерева з’являться 15-20 грудня. Як і торік, на всіх законно зрубаних деревах, що пройшли радіаційний контроль, будуть прикріплені спеціальні чіпи. Ялинки без чіпів будуть вважатися незаконними, і міліція вправі буде прибрати їх з ринку.

Також цього року з’явиться нова економ-фішка: можна буде взяти ялинку в горщику напрокат. Чи буде така послуга затребувана у Вінниці – наразі невідомо. Минулого року вона була не надто популярною. А от у Одесівже підготували понад 5000 таких ялинок. Завдаткова вартість від 200 до 400 грвиень. Після закінчення святкування людина повретає ялинку фірмі і отримує назад свої гроші за мінусом вартості оренди.