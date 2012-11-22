На Новий рік відпочиватимемо лише три дні(виправлено)

На новорічні свята українці будуть відпочивати три дні.

Про це повідомляється на сторінці прем'єра Миколи Азарова в мережі Facebook.

"Згідно з постановою Кабінету Міністрів робочий день 31 грудня перенесений на суботу 29 грудня. Таким чином, вихідними будуть 30 і 31грудня, а також 1 січня", - сказано в пості.

"Потім 5, 6 і 7 січня на Різдво", - додав він.

2, 3 і 4 січня будуть робочими.