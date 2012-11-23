Татусяк відзвітує, а Джигу, Заболотного і Домбровського «проведуть» з депутатів

Чергову 13 у сесію обласної Ради 6 скликання призначено на 18 грудня 2012 року.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Вінницької обласної ради.

Всього на розгляд сесії виноситься 77 питань порядку денного. Зокрема, звіт голови Вінницької обласної Ради Сергія Татусяка про діяльність в 2012 році.

Також сесія розгляне питання про дострокове припинення повноважень депутатів Вінницької обласної Ради 6 скликання Григорія Заболотного та Олександра Домбровського, які обиралися в мажоритарних округах, та регіонала-списочника Миколу Джигу у зв’язку з їх обранням народними депутатами України.