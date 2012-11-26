Справу «з кришою» вінничанам краще не мати

24 листопада о 21:05 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 9 міста Хмільник від чергової медичної сестри надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення медичної установи потрапив житель с. Соколова 1983 року народження з діагнозом «забійні рани голови, перелом середини правої гомілки, забійну рану правої гомілки».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Травми чоловік отримав в результаті падіння з горища власного домогосподарства, з 3-х метрової висоти, під час господарчих робіт.

Потерпілий госпіталізований в травматологічне відділення районної лікарні, в стабільному стані.