«Космічна» арка біля входу в парк виявилась … кішкою

Ластівка, земля і ракета – цьому незвичному пам’ятнику у Вінниці жителі та гості міста дають безліч назв. Та насправді задумка архітектора була набагато простішою. У бетоні він увіковічив звичайну кішку, - повідомляє ICTV.

Саме ці дві іграшкові тварини надихнули вінницького архітектора Романа Мархеля на створення величезної конструкції. Півроку чоловік разом із товаришем Владиславом Горбатим працював над ескізом майбутнього символу Вінниці, згадує вдова фантазера-архітектора Інна Юхимівна. Жінка розповідає, чоловік дуже любив котів.

«В один момент він говорить, як зробити вхід красивий, а кішок цих повно було, ось це можна зробити, і він намалював, як це зробити. Чотири лапи, стела – це піднятий хвіст, ось звідси і пішла вся», - каже вдова архітектора арки Інна Мархель.

Проект арки був частиною плану благоустрою Вінниці у 60-х роках. Сучасні фахівці кажуть: створення такого шедевру в радянський час – це прогрес. Адже в тодішній архітектурі переважали мінімалізм і точність.

«Людина, потяг до прекрасного, і побачити в іграшці, в кішечці майбутній логотип, бренд міста, адже це теж талант, це треба бачити», - каже заслужений архітектор України Юрій Плясовиця.

Ім’я Романа Мархеля, винахідника візитівки Вінниці, таємниця не лише для жителів, а й для самих архітекторів, каже Юрій Плясовиця. Він сам випадково дізнався про автора арки лише 4 роки тому, досліджуючи історію міста.

«Молодь завжди витягує нові ідеї, і тоді витягли саме ідею, яка згодом з роками стала брендом. Форму перетворили на музику, що таке арка і шпиль - форте і піано, музична композиція на тлі зелені парку», - каже заслужений архітектор України Юрій Плясовиця.

Дружина Мархеля переконана: її чоловік заслужив, аби поряд із найвідомішим пам’ятником міста була встановлена меморіальна таблиця з іменем його автора. Адже він спорудив у Вінниці чимало пам’ятників, а найвідоміша його робота, арка-кішка, вже багато років залишається найпопулярнішим місцем зустрічей у столиці Поділля.