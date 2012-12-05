Рейсовий автобус збив пішохода

4 грудня о 8.45 год. на автошляху Крижопіль - Ямпіль 43-річний водій автомобіля «Мерседес Віто» з села Велика Кісниця Ямпільського району, не справився з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги та наїзд на дерево. Внаслідок ДТП чоловік від отриманих тілесних ушкоджень на місці пригоди помер.

Про це повідомляє відділ профілактики Державтоінспекції у Вінницькій області.

Цього ж дня по Київському шоссе автобус марки "ПАЗ 4234", під керуванням 43-річного жителя Вінниці, рухаючись по маршруту «Вінниця-Медвідка» в напрямку смт.Стрижавка, наїхав на 46-річного пішохода, який рухався в попутному напрямку посередині правої смуги руху. Чоловіка доставили у лікарню швидкої допомоги міста Вінниці.