Рейсовий автобус збив пішохода

13:31, 05 грудня 2012
Вінниця
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Йшов посеред дороги

4 грудня о 8.45 год. на  автошляху Крижопіль - Ямпіль 43-річний водій автомобіля «Мерседес Віто» з  села Велика Кісниця Ямпільського району, не справився з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги та наїзд на дерево. Внаслідок ДТП чоловік від отриманих тілесних ушкоджень на місці пригоди помер.

Про це повідомляє відділ профілактики Державтоінспекції у Вінницькій області. 

Цього ж дня по Київському шоссе автобус марки "ПАЗ 4234", під керуванням 43-річного жителя Вінниці, рухаючись по маршруту «Вінниця-Медвідка» в напрямку смт.Стрижавка, наїхав на 46-річного пішохода, який рухався в попутному напрямку посередині правої смуги руху.  Чоловіка доставили у лікарню швидкої допомоги  міста Вінниці.

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