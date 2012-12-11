44 ялинки зрубали незаконно

Бригади з працівників державної лісової охорони, органів МВС та природоохоронних органів здійснюють цілодобові рейди у хвойних лісових масивах, а органи міліції задіяні в постах на дорогах, приміських залізничних станціях, в населених пунктах для перевірки документів на право перевезення та продажу ялинок.

Про це повідомили у обласному управлінні лісового та мисливського господарства Вінницької області.

У передноворічний період 2012 р. проведено 520 рейдів по охороні хвойних насаджень, для чого залучено було 380 чоловік, з них 329 та 38 працівників дежлісохорони та міліції.

Виявлено 44 випадки незаконно зрубаних ялинок.

В обласному управлінні лісового та мисливського господарства організовано цілодобові "гарячі телефонні лінії": 61-17-42; 61-16-39; 61-16-38