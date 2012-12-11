Без світла сидить 31 село на Вінниччині

В ніч з 10 на 11 грудня у Вінницькій області внаслідок несприятливих погодних умов та через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 31 населеного пункту.

Про це повідомляє МНС України.

Через пориви вітру, дощ, мокрий сніг та ожеледь по Україні без світла залишилось 191 населений пункт у 4 областях.

Зокрема, у Київській області без світла 152 населених пункти, у Вінницькій – 31, у Чернігівській – 5, у Волинській – 3.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.