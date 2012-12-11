Міліціонер один вийшов на трьох молодиків

Близько 17 год. міліціонер роти міліції по охороні об’єктів молодший сержант міліції Геннадій Стасюк у форменому одязі повертався з роботи додому. На зупинці до міліціонера підійшло троє невідомих чоловіків. Усі вони були напідпитку на почали нецензурною лайкою образливо висловлюватися на адресу охоронника. Він зробив зауваження молодикам, однак це чоловіків лише роздратувало. Один з трійці підійшов ззаду та схопив міліціонера за одяг. Тим часом двоє інших молодиків почали погрожувати фізичною розправою.

Швидко зорієнтувавшись у ситуації Геннадій для відбиття нападу застосував прийоми рукопашного бою, після чого одразу повідомив про подію чергового управління ДСО. На місце події негайно був наряд групи затримання, який надав допомогу своєму колезі у затриманні правопорушників.

- Зухвалих молодиків було доставлено до 1-го відділу міліції, - говорить Віктор Ловіцький з УДСО при УМВС України у Вінницькій області. - Затриманими виявилися 21, 22 та 34-річні місцеві жителі.

За даним фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка діям правопорушників.