З 1 січня 2012 "швидка" працюватиме по-новому

З 1 січня 2013 року медичну допомогу розмежують на екстрену і невідкладну. Перша працюватиме з травмами, нещасними випадками, отруєннями, наслідками ДТП, друга – із загостренням хронічних захворювань, повідомляє "Місто над Бугом".

Для прибуття бригад швидкої медичної допомоги до місця виклику за екстреним повідомленням Міністерство охорони здоров'я України встановило норматив - 10 хвилин. Документ, підписаний прем'єр-міністром Миколою Азаровим у листопаді цього року, має вступити в силу з 1 січня.

- Як буде відбуватися ця реформа, поки не зрозуміло, - говорить головний лікар вінницької станції швидкої допомоги Олександр Шиш. - Працівників мали б попердитит про зміни за 2 місяці, а цього досі не зроблено.