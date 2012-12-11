Сніг завалив дах профтехучилища

В ніч на 11 грудня під вагою мокрого снігу, яким засипало дах, провалилась покрівля навчального корпусу Гущинецького вищого профтехучилища(Калинівський район).

Як повідомив кореспондентові УКРІНФОРМу начальник управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Ігор Івасюк, наразі навчання відмінено, тривають відновлювальні роботи.

"Від налипання мокрого снігу обвалилась частина покрівлі Гущинецького вищого професійного училища - навчальний корпус. В цей час заняття не відбувалися, це сталось вночі. Постраждало 450 кв метрів шиферної покрівлі", - розповів Івасюк.