Нахабного одесита взяли на крадіжці мобілки в супермаркеті

В одному з вінницьких торгових центрів працівники Управління Державної служби охорони затримали молодика, який намагався здійснити крадіжку мобільного телефону.

Про це повідомляє управління Державної служби охорони при УМВС у Вінницькій області.

Це сталося близько дев’ятої години вечора. На пульт центрального спостереження ДСО м. Вінниця надійшов сигнал тривоги. Кнопку тривожної сигналізації натиснув адміністратор одного з торгових центрів міста Вінниці.

Прибувши на місце події правоохоронці затримали молодика, який намагався скоїти крадіжку мобільного телефону. Як пояснили працівники закладу, молодик підійшов до прилавка з телефонами та почав від’єднувати мобільний від охоронної системи. На неодноразові попередження працівників припинити свої дії, він не реагував.

Зловмисника було доставлено до 2-го відділу міліції. Затриманим виявився 22-річний житель Одеської області. Також було встановлено, що юнак може бути причетним до скоєння крадіжки 30 тисяч гривень в одному з вінницьких кафе, де він певний час працював.

Наразі правопорушник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За даним за фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.15 КК України та ч.2 ст.185 КК України (замах на крадіжку). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження чи позбавлення волі на п’ять років.