Еменесники «розтягують» затори і витягають машини із заметів

Через складні погодні умови на дорогах країни десятки й сотні автомобілів потрапляють у скруту, - буксують, ламаються і перешкоджають руху іншого транспорту.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС в області, схожа ситуація і на Вінниччині, - рятувальниками доводиться рятувати машини зі снігових пасток та звільняти проїжджу частину від транспорту, що її перегородив.

Так, 10 грудня о 4:35 рятувальникам Літинського району надійшло повідомлення про те, що за селом Літинка вантажівка DAF застрягла в сніговому заметі. На місце події на автомобілі одразу ж було направлено черговий караул державної пожежно-рятувальної частини №7 смт Літин.

Було встановлено, що внаслідок заносу причіп вантажівки перегородив дорогу і заблокував рух транспорту. Бійці служби «101» провели роботи по вивільненню транспортного засобу, чим ліквідували небезпеку утворення затору.

Того ж дня о 17:46 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №17 надійшло повідомлення, що в смт Вороновиця на розгалуженні центральної дороги сполученням Вінниця-Немирів через поломку двигуна автобус КАВЗ-3170 зупинився посеред проїжджої частини та заблокував рух автомобілів.

На місце пригоди на спецавтомобілі було направлено місцевих рятувальників, які відбуксирували поламаний транспортний засіб на територію однієї з військових частин селища.

Годиною пізніше, о 18:36 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 м Тульчин надійшло повідомлення про те, що на автошляху Тульчин – Немирів, неподалік села Нестерварка стався затор. До місця пригоди на автомобілі було направлено одне відділення рятувальників у кількості 4 чоловік.

Як з’ясувалось тисняву на дорозі спричинив вантажний автомобіль МАN, який через ожеледицю не зміг виїхати на підйом, чим ускладнив рух ще двом вантажівкам. Бійці служби «101» на автомобілі за допомогою троса відтягнули транспортний засіб на ділянку дороги, де він зміг самостійно продовжити рух. Постраждалих у заторі не виявлено.

11 грудня о 09:41 в оперативно-координаційний центр ТУМНС у Вінницькій області надійшло повідомлення про необхідність допомоги жителю Вінниці, який під час руху на власному автомобілі ВАЗ-21117 «Калина», потрапив у великий сніговий замет.

Чоловік, 1940 року народження, який нещодавно переніс операцію, був вимушений їхати в аптеку за ліками. На підйомі біля новобудов, легковик застряг у снігу. Працівники державної пожежно-рятувальної частини №3 за допомогою пожежного автомобіля ЗІЛ-131 витягли машину вінничанина із заметів та відбуксирували її до розчищеної дороги (відстань – близько 400 метрів).