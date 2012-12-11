У власній домівці згорів 50-річний чоловік

10 грудня близько дев’ятої години вечора виникла пожежа у житловому будинку села Клекотина Шаргородського району. Внаслідок загорання було знищено оздоблення стін та стелі, меблі, побутову техніку та шиферну покрівлю. Найгіршим стало те, що на місці події виявили обгоріле тіло 50-ти річного господаря.

Про це повідомило Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Як стало відомо, чоловік проживав із своєю сім’єю та тимчасово не працював, так як три тижні тому повернувся із заробіток. Того дня у будинку між батьками виникла сварка через вживання алкоголю, після чого дружина з сином пішла до своєї матері. Залишившись сам вдома , чоловік ліг спати і навіть не здогадувався про те, що станеться далі.

Першою, хто побачив дим - була бабуся, яка проживає по-сусідству, вона ж і зателефонувала за номером «101». За попередніми даними імовірною причиною виникнення загорання стало порушення правил експлуатації пічного опалення. Так як в будинку палилось цілий день, вагонка, яка розташовувалася впритул до печі, загорілася від високої температури.

Управління Держтехногенбезпеки звертається до громадян із проханням дотримуватися правил пожежної безпеки під час опалювального сезону, а також ні в якому разі не залишати печі без нагляду.