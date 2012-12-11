Андрій Кокотюха приїде дивувати у Вінницю

Книгарня «Є» та видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля» запрошують на презентацію роману Андрія Кокотюхи «Червоний», яка відбудеться 12 грудня о 18:00. Історичний портрет легендарного героя – у найкращому історико-патріотичному творі «КОРОНАЦІЇ СЛОВА—2012»!

Був собі звичайний журналіст, аж раптом перетворився на… таємного літописця подвигів командира ОУН-УПА Данила Червоного. Його ловили загони НКВС, поки, нарешті, не запроторили до ГУЛАГу, де Червоний… піднімає повстання! Хто він – герой чи бандит? І чи повторить роман «Червоний» шалений успіх «Чорного Ворона» Василя Шкляра?

Андрій Куликов про книгу: «Кокотюха знову дивує: цього разу – простотою розповіді про те, що стількох інших впроваджує у спокусу драматизації і героїзації. Замість власних оцінок додає документи. І тому замість враження, що так могло бути, виникає враження – було так.»

Вахтанг Кіпіані про книгу: «Драма українців, затиснутих двома тоталітарними «соціалізмами» – інтернаціональним та національним, варта, щоб про неї розповіли. В цьому сенсі роман Кокотюхи «Червоний» приречений бути прочитаним.»

Тетяна Трофименко про книгу: «Автор пише не чорно-білими фарбами, а намагається показати «різні правди».

Адреса книгарні «Є»: м.Вінниця,вул. Соборна, 89,

Вхід вільний.