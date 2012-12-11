Школа єдиноборств за рік здобула 850 нагород

Міська ДЮСШ № 5 (директор – Іван Бондарчук), флагман серед спортшкіл Вінниці і області, підбила попередні підсумки року. Вона, нагадаємо, спеціалізується на різних видах єдиноборств, важкій атлетиці та пауерліфтинзі. У п’ятій спортшколі тренуються 382 вихованці.

За словами завуча ДЮСШ № 5 Інни Черниш, її спортсмени протягом поточного року 539 разів ставали переможцями і призерами обласних змагань, 289 разів – Всеукраїнських чемпіонатів і 21 раз – переможцями і призерами міжнародних турнірів. Значну роль відіграють і регулярні турніри юних спортсменів у самій ДЮСШ № 5, на яких визначається результат регулярних тренувань кожного вихованця.

Гордістю спортшколи є зірки міжнародного рівня.

– Це сумоїстки – 24-річна Світлана Тросюк, 22-річна Вікторія Рогова, 17-річна Вікторія Цюпа (чемпіонка Європи) та 17-річна Ганна Василенко, які входять до збірної команди України, – говорить Інна Черниш. – А 15-річний сумоїст Володимир Сокур і 19-річний дзюдоїст Владислав Діденко є кандидатами до збірних України.

У цьому році значних успіхів досягли й важкоатлети ДЮСШ № 5. Зокрема, Вікторія Поліщук (вагова категорія +75) і Євген Козаков (категорія 69 кг) стали переможцями міжнародного турніру пам’яті знаного вінницького штангіста Анатолія Житецького, рекордсмена світу у 50–60 роках.

Реальну перспективу мають й зовсім юні вихованці спортшколи єдиноборств. За словами Інни Черниш, високий потенціал є у 8-річного дзюдоїста Максима Омелянського, 9 – річних дзюдоїста Максима Зіміна і самбіста Назара Лобода, 12-річних самбіста Михайла Добровольського і дзюдоїстки Карини Вербицької. А 15-річні важкоатлети Олександр Драч та Олексій Нагорний вже мають досвід виступів на міжнародному змаганні.