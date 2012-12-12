У Вінниці готуватимуть екскурсоводів

Цьогоріч у Вінницькому педагогічному університеті стартувала нова програма по підготовці сертифікованих екскурсоводів. З такою пропозицією до ВУЗу вийшов відділ у справах молоді та туризму Вінницької міської ради, адже з активізацією туристичного напрямку роботи у місті з’явилась потреба в кваліфікованих гідах. Теоретичні знання з історії краю усі бажаючі зможуть отримувати в інституті історії, етнології і права Вінницького педагогічного державного університету ім. М. Коцюбинського, який отримав ліцензію на підготовку робочої професії екскурсовода.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Останніми роками у Вінниці активно триває розвиток туристичної галузі, відтак більшає туристів та екскурсантів. Відповідно, зростає і потреба у кваліфікованих фахівцях-екскурсоводах. Останні декілька років в Україні практично не займались підготовкою екскурсоводів. Більшого розповсюдження набула професія менеджера з міжнародного туризму. Тому професійно підготовлених кадрів для роботи в туристичній галузі міста вкрай недостатньо. В минулому році відділ у справах молоді та туризму започаткував молодіжний проект «Школа стюардес-екскурсоводів», за допомогою якого більше 30 молодих юнаків та дівчат стали екскурсоводами. Сьогодні вони постійно залучаються до організації зустрічей делегацій, роботи з дитячими екскурсійними групами тощо. Більше того, на Всеукраїнському конкурсі туристичних інновацій у 2012 році саме цей проект отримав гран-прі.

Нещодавно постало питання щодо підвищення кваліфікації вінницьких екскурсоводів. Зокрема, поглиблення теоретичних знань, пов’язаних з історією та культурою обласного центру, архітектурними пам’ятками Вінниці тощо. На даний час на базі інституту історії, етнології і права ВДПУ перша пілотна група екскурсоводів вже отримують теоретичні знання, які згодом будуть використовуватись на практиці спільно із комунальним підприємством «Подільський туристично-інформаційний центр» та центром «Універ».

- Ми зможемо об’єднати теоретичну підготовку та практичні навички майбутніх екскурсоводів, адже людина, яка не знає історії свого краю, не може розповідати про ті чи інші визначні події іншим, - говорить заступник міського голови Валентина Балицька. – Тому, сподіваюсь, завдяки такій співпраці із інститутом історії, етнології та права ми зможемо підвищити якість надання екскурсійних послуг гостям нашого міста.

Як повідомив начальник відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради Руслан Анфілов, на даний час перша пілотна група екскурсоводів вже проходить програму підготовки.

- Вона дуже насичена і включає в себе історико-культурні дисципліни, тобто майбутніх екскурсоводів та гідів знайомлять не тільки з історією і культурою країни, Вінниці, Подільського краю, але й «підковують» в області мистецтва, культури та практичних навиків супроводу екскурсійної групи, - говорить Руслан Анфілов. - Адже щоб бути успішним екскурсоводом, необхідно також бути комунікабельним, потрібно не тільки знати, що говорити, а й вміти побудувати виразну, послідовну і захоплюючу розповідь. Ми будемо намагатись створити умови для того, аби кожен бажаючий отримав знання і підвищив свою кваліфікацію.

Зараз триває набір на навчання, яке розпочнеться у другій половині січня 2013 року. А практичне втілення набутих знань буде проводитись за підтримки «Подільського туристично-інформаційного центру» та клубу «УНІВЕР». Крім того, найкращих випускників зараховуватимуть на стажування до туристичного центру з можливістю подальшого працевлаштування. В подальшому в 2013 році планується запровадити нову систему акредитації екскурсоводів, що матимуть право здійснювати свою діяльність на території Вінниці.

Довідка:

* щодо навчання на підготовку фахівців у туристичній та екскурсійній діяльності: інститут історії, етнології і права Вінницького педагогічного державного університету тел.: 097-453-37-52 (Валентина Олександрівна);

* щодо діяльності Школи стюардес-екскурсоводів, Центр підліткових клубів «Універ», 50-82-13;

* щодо реалізації програм розвитку туризму у Вінниці: Відділ молоді та туризму міської ради, тел.: 59-52-82;

Пропозиції щодо питань підготовки та акредитації екскурсоводів у Вінниці можна направляти на адресу: tourism@vmr.gov.ua.