Чоловік ніс по селу коноплю у пакеті

Три кілограми висушених рослин коноплі виявили працівники міліції у жителя Погребищенського району. Чоловіка з мішком наркотичного зілля міліціонери зустріли на вулиці одного з сіл району.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Близько о пів на восьму годину вечора на вулиці одного з сіл Погребищенського району працівники міліції зустріли чоловіка, який ніс поліетиленовий мішок. Побачивши міліціонерів, які йшли назустріч, чоловік розгубився, різко розвернувся та пішов у другу сторону. Така поведінка перехожого здалась правоохоронцям підозрілою, і вони попросили його зупинитися та показати вміст мішку. Під час розмови з міліціонерами чоловік помітно нервував та тремтячими руками розв’язав мішок. Виявилось, що у мішку знаходились сухі подрібнені рослини коноплі, вагою три кілограми.

Зі слів затриманого, ще влітку в лісосмузі поблизу села він виявив дикоростучі рослини коноплі. Він їх зірвав і весь цей час зберігав у своєму будинку для власних потреб. Оскільки чоловік усвідомлював, що це протизаконно і за такі дії йому загрожує кримінальна відповідальність, тому вирішив наркотичне зілля сховати в нежитловому будинку на околиці села. По дорозі до місця майбутньої схованки його затримали співробітники міліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Правопорушнику загрожує покарання на строк від двох до п’яти років ув’язнення.