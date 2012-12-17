Гройсман присоромив "головну правозахисницю" держави
09:00, 17 грудня 2012Вінниця
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Люди не винні
Відповідальність за порушення прав має нести держава, а не люди.
Про це в ефірі телеканалу ТВі сказав координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман, коментуючи заяву Уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської про те, що українці не знають своїх прав.
"Якби люди були не обізнані зі своїми правами тотально, тоді б Україна не була на першому місці серед скаржників в Європейському суді з прав людини", - зазначив Гройсман, якого цитує Gazeta.ua.
За словами правозахисника, українські люди активно використовують надані їм можливості.
"Не треба перекладати відповідальність на людей. Головним і єдиним порушником прав людей є держава", - підкреслив громадський діяч.
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