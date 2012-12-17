Гройсман присоромив "головну правозахисницю" держави



Відповідальність за порушення прав має нести держава, а не люди.

Про це в ефірі телеканалу ТВі сказав координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман, коментуючи заяву Уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської про те, що українці не знають своїх прав.

"Якби люди були не обізнані зі своїми правами тотально, тоді б Україна не була на першому місці серед скаржників в Європейському суді з прав людини", - зазначив Гройсман, якого цитує Gazeta.ua.

За словами правозахисника, українські люди активно використовують надані їм можливості.

"Не треба перекладати відповідальність на людей. Головним і єдиним порушником прав людей є держава", - підкреслив громадський діяч.