Завтра стане відомо, на скільки підвищиться ціна на енергоносії

На спільному засіданні комісії в облраді вирішували нагальні питання, що передують сесії, яка пройде завтра 18 грудня. Наразі депутати обгорювали питання бюджету, міжнародного сіпвробітництва і проект розвитку місцевого самоврядування.

- Ми були у напівшоці по державних трансфертах на 2013 рік. – говорить депутат облради, заступник міського голови Віннниці Валерівй Коровій. - На 2013 рік втричі змешенено асигнування від реальної потреби.

Депутат просив колег підтримати проект програми «Розвиток місцевих громад на 2013-2017 роки»

Оскільки голова облради Сергій Татусяк фактично був ініціатором реформи місцевого самоврядування, то Вінницька область повинна виділити асигнування на прогарми розвитку територіальних громад. Їх на Вінниччині найбільше в Україні - 737 місцевих бюджетів.

Хоча голова бюджетної комісїі Наталя Гетце сповнена оптимізму і каже, якщо бюджет буде прийнято 18 грудня, це дасть можлвіть вже з 1 січня працювати в нормальному режимі.

Основні бюджетні статті - це розмір середньої зарплатні в 2013 році, який складаитме 2800 грн. З 1 січня мінімальна зарплата на Вінниччині складатиме 1147 грн, а з 1 грудня 1218 грн.

- В державному бюджет також передабаено звернення до Кабміну у квітні стосовно підвщення соціальних стандартів, - сказав депутат Анатолій Пачевський.

В обласному бюджеті передбачено ще один сюрприз для населення – підвищення цін на енергоносії.