Наступного року криниці Вінниччини не очищуватимуть

В бюдежті області немає грошей на завершення програми розмежування земель державної і комунальної власності. Як зазначаив начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Бондар на спільному засіданні комісії облради, за данними управління охорони навколшинього середовища – Вінничина посідає однє з найнижчих місць в Україні по відношенню заповідних площ до загальної кількості земель.

- У 2011 році загальна лісистість складала 41%, то на сьогодні лише 13%, - сказав Бондар.

Серед депутатів лунала думка, що більшість прийнятих програм не реалізовується.

- Програма "Питна вода" не діє і в бюджеті 2013 року немає жодної копійки на очищення криниць, - наголошує голова комісії з містобудування та благоустрою територій Вінницької обласної ради Микола Андрусишин. - Хоча вона прийнята до 2020 року.

На 2013 рік на конкурс територіальних громад видіеіно 1, 5 млн грн., але цих коштів буде вкрай недостаньо. Приміром, у 2012-му на конкурс було виділено 2 млн 170 тис грн. і лише 84 територіальні громади стали переможцями.

