Чоловік залишив дружину помирати на морозі

17 грдуня через переохолодження у Тивріському районі загинула 22-річна жителька села Борсків, яка у нічний час поверталася додому зі своїм чоловіком. Зі слів працівників міліції, дівчині стало погано, а чоловік, залишивши дружину на перехресті, пішов по допомогу та не повернувся. Місцеві жителі знайшли жінку вже без ознак життя.

Про це повідомляє теруправління МНС у Вінницькій області.

Цього ж дня о 18:10 до рятувальників міста Козятин надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення районної лікарні каретою швидкої допомоги було доставлено 44-річного жителя села Вернигородок з діагнозом «обмороження обох верхніх кінцівок (в стані алкогольного сп’яніння)».

А до томашпільських рятувальників о 06:00 надійшло повідомлення, що до приймального відділення Томашпільської районної лікарні був госпіталізований 46-річний житель с. Ракова з діагнозом «загальне переохолодження».

Як було встановлено, чоловік обморозився, повертаючись додому у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Ще один подібний випадок стався у м. Бершадь. У реанімаційне відділення районної лікарні був доставлений 21-річний місцевий житель, який довгий час перебував на вулиці у стані алкогольного сп'яніння без верхнього зимового одягу.



МНС вкотре нагадує громадянам тепліше одягатися та не перебувати на вулиці тривалий період.

