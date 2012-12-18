Як дізнатись, що у вас не ялинка–«мутантка»

Вінничани не з чуток знають, як під новий рік додому можна принести буду власними руками.

Йдеться про новорічні деревця – ялики, котрі напахчують хату та тішать зеленню серед зими упродовж всіх зимових свят.

Отож, аби убезпечити себе й родину, скажімо, від «чорнобильських» сюрпризів, лісівники радять купувати ялинки на офіційних точках продажу, причому, обов’язково з биркою. Саме він засвідчить законність вашої покупки і допоможе встановити, звідкілля її привезли.

Задля цього треба зайти на сайт http://yalinka.info/. Там одразу ж відкриється вікно, у яке треба внести серію та номер бирки. А там вже взнаєте, привіт з якого краю духмяніє в вашій хаті.

При легальній заготівлі ялинки система видасть інформацію про область заготівлі, назву лісозаготівельника та його підпорядкування. Якщо придбана вами ялинка реалізована незаконно, ви одержите відповідь, що такого коду не існує.