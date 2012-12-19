На «Поділлі» відкрили новий садочок

Напередодні Дня святого Миколая в мікрорайонні «Поділля» відкрився новий дитячий садочок № 7 «Подоляночка», на базі якого з часом буде працювати Муніципальний «Центр розвитку дитини».

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Аналогів як за програмним наповненням, так і за матеріальною базою, цьому закладу у місті не має. З 19 грудня садочок розпочне приймати вихованців.

Усі 15 груп сучасного навчального закладу уже наповнено, і з завтрашнього дня він розпочне приймати вихованців згідно з графіком.

Садочок розрахований на 280 місць. Окрім того, у закладі обладнано комп’ютерний клас, спортивна та музична зали, кабінет Монтессорі, фотостудія, кабінет психолога та кабінет вивчення іноземних мов.

«Всередині садочка діток очікує змістовне середовище, яке буде навчати, розвивати та вдосконалювати їхні здібності, - каже завідувач ДНЗ № 7 Олена Просєкова. – Кожна група має свій профіль, над яким буде працювати поглиблено. Відповідно до профілю названо і самі групи. У нас є «Чумудрики», які зорієнтовані на пізнавальну діяльність, «Акварельки», які розвиватимуть мистецькі здібності». Групи раннього віку не мають профільності, адже у такому віці важко визначити здібності дитини і їх необхідно ще навчати навичкам самообслуговування. Влітку, коли склад дитячого колективу йтиме на оздоровлення, будуть працювати ще й адаптаційні групи.

«Мами зі своїми малятами можуть приходити і перебувати певний час у садочку, готуватися до повноцінного перебування в навчальному закладі, - розповідає Олена Пасєкова. – Тому у дітей в подальшому не буде психологічної травми. Дитина звикає до приміщення, а присутність мами буде певний час допомагати їй у цьому».

Новий навчальний заклад побудований за кошти інвестора. На його будівництво було витрачено 30 млн. грн., ще понад 2 млн. – виділено з міського бюджету на придбання обладнання для харчоблоку й пральні, комп’ютерне обладнання, меблів у групи та кабінети, постільну білизну, килими, іграшки тощо.

Сьогодні згідно з графіком садочок розпочне приймати дітей. Щодня до груп буде приходити по 5 нових вихованців, адже діткам необхідно звикнути до нового закладу вихователі зможуть більше часу приділити новачкам.

Новий навчальний заклад має абсолютно новий формат і виконаний відповідно сучасним вимогам з точки зору потреб дітей. Кожна кімната має особливий індивідуальний дизайн, над яким працював архітектор забудовника, узгоджуючи його з керівником закладу.

З часом на базі ДНЗ буде створено Муніципальний «Центр розвитку дитини». Тут освітній процес буде організовано за кількома пріоритетними напрямами: художньо-естетичним, фізкультурно-оздоровчим або ж музичним. Також в центрі планується налагодити роботу вокально-музичної, хореографічної та театральної студій, арт-майстерні, створити екологічний майданчик, гуртки бебі-йога, бебі-фітнес. Центр раннього розвитку дитини – це ще один крок в напрямку реалізації заходів, які передбачені в концепції стратегічного розвитку «Вінниця – 2020: сучасне, комфортне європейське місто».

У подальших планах – будівництво школи у цьому ж мікрорайоні на 1200 місць. Проектно-кошторисну документацію вже виконано за кошти інвестора, який також профінансує початок будівництва. Однак, щоб його завершити, необхідна фінансова підтримка держави.

