Селяни "запасаються" коровами

Станом на 1 грудня в усіх категоріях господарств Вінницької області поголів’я великої рогатої худоби збільшилося на 4,4% або 14,030 тис. голів порівняно зі станом на 1 грудня 2011 року до 332,9 тис. голів, що на 5,5 тис. голів менше, ніж станом на 1 листопада поточного року.

Про це повідомляє головне управління статистики у Вінницькій області.

Згідно повідомлення, населенням Вінницької області утримувалось 68,3% загального поголів’я великої рогатої худоби або 227,4 тис. голів, що на 6,6% більше, ніж станом на 1 грудня 2011 року.

Сільськогосподарські підприємства утримували 31,7% загального поголів’я ВРХ – 105,5 тис. голів, що на 0,2% більше, ніж станом на 1 грудня 2011 року.

Від загального поголів’я ВРХ питома вага корів становить 52,57% або 175 тис. голів, що на 0,4% менше, ніж станом на 1 грудня 2011 року.