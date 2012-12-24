Вінницький Дід Мороз – найпрудкіший
10:40, 24 грудня 2012Вінниця
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Переміг у новорічному забігу
Діди Морози, казкові персонажі та одна зебра - саме такі незвичайні персонажі узяли вчора, 23 грудня, участь у новорічному забігу, що пройшов на головному майдані країни. Обов’язковою умовою участі для бігунів був карнавальний костюм.
Усі “спортсмени” мали бути одягнуті в карнавальні костюми.
Першим до фінішу прийшов Дід Мороз із Вінниці - Євгеній Дербеньов, пише vinbazar.com.
- Все ж таки Дід Мороз - це король Нового року, тому у забігові хотілося бути номером один, - розповідає вінничанин.
Під час благодійного пробігу учасники змагання зібрали близько 20 тисяч гривень благодійних внесків. Гроші підуть на подарунки під ялинку для дітей-сиріт.
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