Благословити Мовчана «на царство» приїхали Джига і віце-прем’єр

Вчора нарешті розв’язалася інтрига , хто ж очолить область після обрання Миколи Джиги народним депутатом України. Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, на посаду голови Вінницької ОДА Президент Віктор Янукович своїм Указом призначив екс- першого заступника губернатора Івана Мовчана.

Варто зауважити, більшість в ОДА зітхнула з полегшенням, - прийшов свій і різких рухів у кадрових перестановках швидше за усе не буде. Втім, побачимо, - крісло першого заступника голови ОДА вакантне і на цю посаду може бути, хай і з місцевих, призначено зовсім нове обличчя. Проте глобального переділу сфер впливу,очевидно, не буде.

Тим часом, згідно з «протоколом», нового очільника ОДА мав представити високопосадовець зі столиці. Чекали його вчора близько чотирьох годин і нарешті сам свіжоспечений віце-прем’р Юрій Бойко з’явився.

Далі – все як зазвичай. Побажання успіхів, високі завдання , поставлені Президентом, привітання тощо.

Кілька теплих слів Мовчан почув і від свого попередника Миколи Джини. Да, Іване Михайловичу, тут на прорахунки колишніх у разі чого не спишеш…

Втім, якихось випробувань новому першому і не бажаємо. – врешті, нам теж тут жити.

Фото - "20 хвилин"