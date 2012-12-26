Вінничани не пошкодували на пальне 218 мільйонів

12:00, 26 грудня 2012
Вінниця
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У листопаді 2012р. суб’єктами господарювання  через мережу автозаправних станцій Вінниччини, що нараховує 312  одиниць, було продано у роздріб світлих нафтопродуктів, газу скрапленого та стисненого для автомобілів на загальну суму 217,8 млн. грн.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

З цієї кількості 128,5 млн. грн. (59,0%)  становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 75,0 млн. грн. (34,4%) –   дизельного пального, 4,2 млн. грн. (1,9%)  –  газу стисненого та 10,1 млн. грн. (4,6%)  -  газу  скрапленого. 

Бензину моторного було реалізовано 8,9 тис. т, що складає 107,6% обороту листопада 2011р., дизельного пального – 6,2 тис. т ( 129,4% ), газу стисненого – 0,4 тис. т
( 76,5 % ), газу  скрапленого – 0,9 тис. т ( 153,4% ). 

  В   обсязі   реалізованого   бензину   43,9%   припадало   на   продаж   бензину   марок  А-94-98;  51,7% - А-90-93   та   4,4%- А-72-80.

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