МНС та Держтехногенбезпеку об‘єднають

На виконання вимог Указу Президента України №726/2012 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» в Державній службі України з надзвичайних ситуацій проводиться комплекс заходів щодо завершення процесу реорганізації колишнього Міністерства надзвичайних ситуацій України та Державної інспекції техногенної безпеки України.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Алгоритм реалізації Указу Президента України №726/2012 передбачає створення та затвердження ряду нормативно-правових актів КМУ.

Для ефективного та якісного функціонування Державної служби в найкоротші строки була організована робота щодо формування нормативно-правового поля діяльності новоствореного центрального органу виконавчої влади. У триденний термін було зареєстровано Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За розпорядженням Кабінету Міністрів України призначено голів ліквідаційних комісій колишнього МНС України та Державної інспекції техногенної безпеки України. Прийнята постанова КМУ про затвердження граничної чисельності центрального апарату новоствореної Державної служби.

На сьогодні фактично відпрацьоване та погоджене з відповідними органами Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Етап формування нормативно-правової бази функціонування Держслужби знаходиться на завершальній стадії.

Наступний етап реорганізації – формування центрального апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій та призначення керівників територіальних органів управління.

Нагадаємо, 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Указ № 726/2012 про реорганізацію Міністерства надзвичайних ситуацій та Державної інспекції техногенної безпеки України у Державну службу надзвичайних ситуацій. Це центральний орган виконавчої влади, що підпорядковується Кабінету Міністрів України. Діяльність Служби координуватиме Міністр оборони України.

Основними завданнями Державної служби України з надзвичайних ситуацій є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, техногенної та пожежної небезпеки, реагування та ліквідація наслідків НС, здійснення комплексу оперативних та довгострокових заходів щодо попередження і нейтралізації загроз виникнення надзвичайних ситуацій, розроблення і реалізація заходів щодо підтримання в готовності органів управління і підпорядкованих сил до дій за призначенням у мирний час та особливий період тощо.