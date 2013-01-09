570 вінничан звернулись до травмпункту

Через ожеледицю за медичною допомогою до міського травматологічного пункту звернулися 570 вінничан, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Саме стільки звернень вінницький травмпункт отримав за перших вісім днів січня - з 1 по 8 січня.

Найбільше вінничан зверталися до медиків з переломами рук і ніг, пошкодженнями сухожиль, вивихами, які отримали під час падіння на слизькій дорозі.

25 потерпілих госпіталізували до лікарні, решті – лікарі надали медичну допомогу і відпустили додому.