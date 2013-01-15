50 мільйонів доларів отримала "Наша ряба"

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) виділили агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" кредит у $ 50 млн.

"За допомогою чотирьох транзакцій IFC надає компанії $ 50 млн позики для забезпечення програми розширення компанії в центрі України - у Вінницькій області", - йдеться в прес-релізі корпорації.

Згідно з ним, МХП планує використати кредитні кошти на розширення діяльності.

Зокрема, в прес-релізі нагадується, що зараз МХП реалізує проект будівництва Вінницького птахокомплексу потужністю 440 тис. тонн курятини на рік.

Раніше повідомлялося, що IFC може виділити агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" кредит до $ 50 млн для фінансування оборотного капіталу. Передбачалося, що рада директорів корпорації розгляне цей проект 7 грудня цього року.



МХП - найбільший в Україні виробник курятини. Крім того, займається виробництвом зернових, соняшникової олії та інших продуктів харчування.

В даний час агрохолдинг реалізує у Вінницькій області великий інвестиційний проект будівництва Вінницького птахокомплексу, який також буде включати елеватори, комбікормовий завод, маслодобивающее підприємство.

Чистий прибуток МХП в 2011 році зросла на 20,4% - до $ 259 360 000, виручка - на 30,2%, до $ 1229090000, EBITDA - на 24%, до $ 401 млн.

У січні-вересні 2012 року чистий прибуток МХП збільшилася на 39,8% - до $ 280,77 млн. При цьому дохід склав $ 1 млрд 43,7 млн, збільшившись на 18,7%.