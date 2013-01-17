"Палітра фантазій" Ірини Кравченко

Виставка робіт Ірини Кравченко «Палітра фантазій» відкривається 17 січня о 17.00, у галереї ВООНСХУ (м.Вінниця,вул. Пушкіна, 2), пише lorna-l.livejournal.com.

Ірина Григорівна Кравченко завжди обожнювала малювати квіти, хоча художньої освіти вона не має.

З 1999 року вона займається живописом. На створення шедеврів її надихає поезія та кімнатні квіти. На її рахунку вже більше десятка персональних міських виставок, кілька всеукраїнських, мальовничі пленери. У 2012 році вона стала членом Національної спілки художників України.

Основною і улюбленою темою картин мисткині є квітковий натюрморт. Ірина працює в реалістичній манері в техніці олійного живопису. Квіти на її полотнах ваблять свіжістю, дарують тепло та радість, нагадують, що до весни не так уже й довго чекати.