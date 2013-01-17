Реєструвати право на нерухомість будуть 14 днів

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно (земельні ділянки, житлові будинки, квартири тощо) з 1 січня 2013 року проводиться за спрощеною процедурою.

Про це 16 січня повідомив на прес-конференції начальник служби Головного управління юстиції у Вінницькій області Іван Надольний.

Державну реєстрацію проводитимуть державні реєстратори прав на нерухоме майно та нотаріуси- державні і приватні. Нині у Вінницькій області існує 29 органів державної реєстрації та понад 380 державних і приватних нотаріусів.

Іван Надольний пояснив, що «первинна» реєстрація речових прав на майно (новозбудованих будинків, квартир у новобудовах чи новосформованих земельних ділянок), а також усіх прав на нерухоме майно, які виникли до 1 січня 2013 року, здійснюватиметься органами державної реєстрації прав. При реєстрації, цей орган видаватиме свідоцтво про право власності на нерухоме майно.

«Вторинну» реєстрацію – перехід права власності на нерухоме майно – проводитимуть нотаріуси. При посвідченні договорів купівлі-продажу, обміні, даруванні нерухомого майна чи земельних ділянок, набуття права власності на успадковану нерухомість нотаріус одночасно здійснюватиме процедуру державної реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Реєстрація здійснюватиметься за місцем знаходження нерухомого майна. Щодо обміну квартир у двох різних містах України, у реєстрації будуть задіяні реєстратори обох міст.

Реєструвати право на нерухомість обіцяють у строк не більше 14 робочих днів з моменту подання заяви.

Плата за державну реєстрацію права та їх обтяжень встановлена у вигляді однакового по всій Україні державного мита.

Перереєстрації прав на нерухоме майно, що виникли та були зареєстровані до 2013 року, проводити не потрібно.

Щодо продажу квартир із перебудовою, то ці зміни обговорюються суб’єктами продажу та прописуються у відповідному документі. Що стосується продажу нерухомості з самовільними добудовами, які не мають дозволу у органів місцевого самоврядування, то покупець переймає на себе зобов’язання отримати відповідний дозвіл та ввести перебудову в експлуатацію у спосіб передбачений законом.

- Якщо покупець відмовляється це робити, відповідно він зобов’язує продавця все узаконити, а потім придбати нерухомість, – пояснює Іван Надольний.

Для реєстрації права на нерухоме майно вінничан приймають у приміщенні міського БТІ за адресою Соборна, 64. Додаткова інформацію можна знайти на сайті Державної реєстраційної служби (drsu.gov.ua/show/9839).

Органи БТІ, які раніше займалися реєстрацією, відтепер здійснюватимуть оформлення винятково технічної документації – виготовлятимуть паспорти, повідомляє Вінниця‘ОК..