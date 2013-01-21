Опозиціонери створили нову депутатську групу

У Козятинській районній раді Вінницької області утворено опозиційну депутатську групу, яку очолив свободівець Олег Оркуша.

Про це повідомляє офіційний cайт Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

Мета утворення групи – проведення ефективної депутатської діяльності опозиції в Козятинській районній раді і налагодження взаємодії між опозиційними депутатами.

До складу групи ввійшло 12 депутатів, серед яких – 1 представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» – голова групи Олег Оркуша, 5 депутатів від «Фронту Змін», 4 депутати від Європейської партії, 2 – від Нашої України.