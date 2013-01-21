На музичному фестивалі виховуватимуть патріотизм

IІ-й літературно-музичний фестиваль «Рідна музика єднає Україну!», присвячений 75-річчю з дня народження Василя Стуса та дню Соборності України відбудеться 22 січня (вівторок) у Будинку офіцерів та пройде під гаслом «Серце! Твоє! Україна! Свята!», пише lorna-l.livejournal.com.

Засновником фестивалю є Вінницький Козацький полк імені Івана Богуна. Співорганізатором – Благодійний Фонд «Здорова Нація». Метою фестивалю є відродження та популяризація української літератури (зокрема, творчості вінничанина – Василя Стуса) та пісні серед молоді; об’єднання та консолідація українського суспільства; виховання патріотизму, національної гідності та поваги до традиційної культури українського народу.

У програмі фестивалю виступ Сергія Василюка та гурту "Тінь Сонця" в повному складі. Також виступ відомого в Україні та Європі барда Віктора Пашника. А ще авторських пісень співатиме Владислав Зеленецький. У фестивалі прийме участь Заслужений артист України Олексій Заворотній. Молодий актор Олександр Бойцун буде демонструватиме моновиставу «Суфлер». До всього очікуються відео привітання з нагоди Дня Соборності з різних областей України.

У холі концертної зали буде проходити виставка-ярмарок народних умільців Поділля, фотовиставка вінницьких фотографів «Бачити синьо-жовте в кожному» та виставка малюнків Вінницької художньої школи.

Початок свята о 18.00. Вхід вільний.