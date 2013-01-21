Мовчан пірнав в ополонку в компанії Джиги та олімпійської чемпіонки

На Водохреща вінничани традиційно йдуть до ополонки, аби хрещенська водиця очистила від гріхів, зцілила душу і тіло. Це свято традиційно збирає біля прорубу і представників влади та медіа-обличчя.

Цьогоріч купанням у спідньому вінничан потішили поборник здорового способу життя Микола Джига та голова Вінницької ОДА Іван Мовчан.

Чудову форму продемонструвала олімпійська чемпіонка Наталія Добринська.

Десятки вінничан склали компанію владі. Це свято зібрало сміливців, які не бояться крижаної води й вірять, що скупавшись в день Богоявлення здобудуть благословення на цілий рік.

