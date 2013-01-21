Дідуся визволили з погрібної ями

20 січня о 05:49 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №3 м. Вінниця надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі чоловік впав у погріб та не може самостійно вибратись назовні.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, 71-річний дідусь, прямуючи до ванної кімнати у власному будинку, спіткнувся та впав у погрібну яму, розташовану поруч із санвузлом. Там постраждалий пролежав близько 3 годин, поки його не знайшли родичі, які й викликали рятувальників.

Бійці служби «101» спустилися у погріб та за допомогою рятувальної мотузки витягнули потерпілого з погрібної ями. Працівники швидкої допомоги надали постраждалому першу медичну допомогу та госпіталізували чоловіка до міської клінічної лікарні №2.