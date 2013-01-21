Калинівські бізнесмени відповідатимуть за забруднення повітря

Працівники вінницького УБОЗу викрили посадовців одного з підприємств Калинівського району, які в порушення ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» допустили викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел на виробництві .

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

На заводі були відсутні очисні споруди, відтак таке господарювання, яке заподіяло шкоду державі майже на 500 тисяч гривень, отримало кримінальну кваліфікацію.

Слідчим відділом Калинівського районного відділу міліції було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Такий злочин карається позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом тдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Триває слідство.