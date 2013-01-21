Дитина отруїлась аскорбінкою
14:40, 21 січня 2013Вінниця
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З’їв сорок пігулок
20 січня о 01:20 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 м. Тульчин з приймального відділення районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них надійшов п’ятирічний житель смт. Кирнасівка, з діагнозом «гостре медикаментозне отруєння». Як з’ясувалося, хлопчик випадково вжив 40 таблеток аскорбінової кислоти.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
На даний час дитина знаходиться в реанімаційному відділенні в стані середньої важкості.
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