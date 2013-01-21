Дитина отруїлась аскорбінкою

20 січня о 01:20 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 м. Тульчин з приймального відділення районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них надійшов п’ятирічний житель смт. Кирнасівка, з діагнозом «гостре медикаментозне отруєння». Як з’ясувалося, хлопчик випадково вжив 40 таблеток аскорбінової кислоти.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На даний час дитина знаходиться в реанімаційному відділенні в стані середньої важкості.

