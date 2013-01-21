Диспетчерська екстреної медичної допомоги коштуватиме 8,9 млн. гривень

Для обладнання єдиної обласної диспетчерської екстреної медичної допомоги Вінниця отримає придбане державним коштом устаткування вартістю 8,9 мільйона гривень.

Про це повідомила заступник голови Вінницької облдержадміністрації Любов Спиридонова, передає кореспондент УКРІНФОРМу.

"На обладнання оперативної диспетчерської держава виділяє 8,9 мільйона гривень. У цю суму також входить облаштування навігаторами санітарних автомобілів. Підготовчі роботи в будівлі для розміщення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф проведено всі. І я переконана, що тільки-но надійде технічне обладнання для єдиної обласної диспетчерської, ми розпочнемо роботу", - сказала Л.Спиридонова й уточнила, що за місяць диспетчерська "має увійти у систему".

Довідка. Реконструкція будівлі для розміщення обласного центру ЕМД та медицини катастроф коштувала Державному бюджету 3 млн 800 тис. грн. Площа центру - 141,2 кв. м, тут розміщуватиметься серверна, відділення АСУ, телемедичний центр та три диспетчерські. Фінансування швидкої медичної допомоги здійснюється із обласного бюджету через комунальну установу "Вінницький обласний центр ЕМД та медицини катастроф". Бюджет екстреної меддопомоги на 2013 рік затверджено в сумі близько 80 млн грн.