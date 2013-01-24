У Вінниці стартують студентські бали

25 січня, на Тетянин день, у обласному центрі стартує пора традиційних балів. Упродовж місяця у вінницьких вишах відбудеться 18 різнопланових балів, на кожному із яких студенти оберуть «Королівську» пару.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Переможці матимуть можливість відвідати 6-й Студентський бал міського голови. Крім королів та королев із кожного вузу, потрапити на бал зможуть і ті молоді пари, які наберуть найбільшу кількість голосів у групі «Це Вінниця, друже!» (http://vk.com/ilikevinnitsya). Сюди бажаючі потрапити на бал студенти можуть завантажити свої фото із короткою інформацією про себе вже з 25 січня. А ще у Тетянин день у місті пройде чемпіонат по боулінгу серед студентських команд. З 16-ї години у ТК «Мегамолл» студенти позмагаються між командами вузів за цікаві призи, які підготувала молодіжна рада Вінниці.

За інформацією начальника відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради Руслана Анфілова, що саме чекатиме на студентів під час цього балу, вирішуватимуть розпорядники, на яких на даний час «полюють» представники молодіжної ради. «Ми оголосили конкурс на головного розпорядника балу серед студентів вінницьких вищих навчальних закладів, - говорить Руслан Анфілов. – Тобто ті, хто бажають стати організатором балу та створити атмосферу свята, можуть до 10 лютого надсилати проект студентського балу свого бачення на електронну адресу molod@vmr.gov.ua. Найкращий із надісланих проектів отримає підтримку, а його автори зможуть обрати ведучих, музичний супровід, порядок і формат проведення заходу. Ми ж зі свого боку надаватимемо усю необхідну підтримку для організації такого балу у новому форматі»

Студентський бал міського голови пройде вже традиційно 1 березня. На бал зможуть потрапити лише кращі – переможці студентських балів у вищих навчальних закладах міста, крім того, ще 100 запрошень отримають лідери Інтернет-голосування. Для участі у голосуванні слід розмістити одне фото в групі соціальної мережі в розділі «Студентський бал». В коментарях до фото слід вказати короткі відомості про себе (прізвище та ім’я, назва вузу, курс, група, факультет тощо). Півсотні дівчат та стільки ж хлопців, які наберуть найбільшу кількість «лайків», зможуть потрапити на студентський бал міського голови.

