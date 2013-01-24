Автотранспортники «недобрали» від торішніх обсягів перевезень 7%

За 2012 рік автомобільним транспортом області перевезено 3,8 млн. тонн вантажів на комерційній основі (тобто за плату), що становить 93,0% від обсягів 2011 року. Виконано вантажооборот в обсязі 1026,2 млн. тонно-кілометрів, який збільшився проти 2011 року на 9,2%. По темпах зростання вантажообороту область серед регіонів України займає 8 місце.

Про це повідомило головне управління статистки у Вінницькій області.

Слід відмітити, що у 2012 році половину вантажних автоперевезень виконали автопідприємства. В порівнянні з 2011 роком питома вага автоперевезень, які виконали автопідприємства зменшилася на 3 в.п. Частка фізичних осіб-підприємців, навпаки, зросла і становила 50% проти 47% у 2011 році.

В цілому по Україні підприємці-фізичні особи виконують майже третину (31,5%) вантажних автоперевезень.

Питома вага комерційних вантажних автоперевезень Вінниччини в загальному обсязі перевезень по Україні становила за 2012 рік 2,1 %, що на 0,2 в.п. менше, ніж за 2011 рік.

По обсягах комерційних вантажних автоперевезень область посідає 20 місце серед регіонів України. Слід зазначити, що у першу п’ятірку по обсягах комерційних вантажних автоперевезень, як і в попередні роки, увійшли такі області: Донецька (1), Харківська (2), Львівська (3), Луганська (4) та м.Київ (5).

Обсяги пасажирських перевезень автобусами за 2012 рік становили 97 млн. осіб: 33% пасажирських автоперевезень виконали автопідприємства і 67% – фізичні особи-підприємці.

Частка пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, порівняно з 2011 роком зросла на 2 в.п.

По обсягах перевезених пасажирів автобусами область займає 12 позицію серед регіонів України. По цьому показнику лідирують такі області, як Донецька (1), Дніпропетровська (3), Львівська (4), Одеська (5) та м.Київ (2). Це найбільш населені регіони.

Кількість перевезених пасажирів за 2012 рік в порівнянні з 2011 роком трохи зменшилася (на 1,2%). По темпах зростання (зменшення) обсягів пасажирських автоперевезень Вінниччина серед регіонів України посідає 9 позицію.