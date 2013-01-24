Вінницькі тепловики винні за газ 115 мільйонів

115 мільйонів гривень заборгували за спожитий вінницькі теплопостачальні підприємства за підсумками 2012 року.

Про це під час прямого ефіру радіокомпанії «Місто над Бугом» повідомив головний інженер Вінницького міжрайонного управління газового господарства Олександр Бевз.

- Кількість газу, яка надходить на місто, напряму залежить від рівня оплати і тих лімітів, які виділяє НАК «Нафтоагз» для теплогенеруючих компаній. При відсутності даних лімітів «Київтрансгаз» буде примусово знижувати тиск на місто.

За словами посадовця, населення від цього постраждає в останню чергу.

- Першими , хто від цього буде страждати, - це самі ж теплогенеруючі компанії. Тобто, той тиск, який буде в мережах міста, просто буде нездатний забезпечити нормальної роботи теплогенеруючих компаній, а ті, в свою чергу, не зможуть надавати послуг відповідної якості, - каже О. Бевз. - Газові плити, колонки працюватимуть, котли індивідуального опалення працюватимуть, а от тепломережа може відчувати деякі незручності в плані недостатнього тиску.